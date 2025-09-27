العامري يدعو للمشاركة الفاعلة بالانتخابات ويحذر من الطائفية وشراء الأصوات

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، خلال زيارته إلى قضاء قرة تبة في محافظة ديالى، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، على أهمية المشاركة الجادة في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن “العزوف عن صناديق الاقتراع لا يحل المشكلة بل يعقدها”.

وقال العامري بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن "المحافظة على وحدة الكلمة ورص الصفوف ضرورة وطنية"، محذراً من محاولات بعض السياسيين “المفلسين الذين لا يملكون سوى الخطاب الطائفي لاستدرار الأصوات”، مؤكداً أن "المرحلة تتطلب خطاباً يوحّد الصفوف لا يمزقها".

ودعا الناخبين إلى اختيار “الأصلح والأمين ممن جاهدوا بدمائهم من أجل أمن واستقرار ديالى”.

كما وصف العامري شراء الأصوات بالظاهرة الخطيرة والمخجلة، مطالباً القوى السياسية والقضاء والحكومة والبرلمان وهيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات، بـ”اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات التي تسيء للعملية الديمقراطية وتفقدها نزاهتها”.