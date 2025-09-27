بافل طالباني يتلقى اتصالاً هاتفياً من السوداني

أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني ، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، بياناً أفاد فيه بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأشار البيان إلى أن "الاتصال جاء بعد لقاء جمع طالباني برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بأربيل".

وأكد طالباني في البيان على "ترحيبه بالاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "الحوار والتفاوض هما الحل الأنسب لحسم المشكلات وتحقيق النتائج المرجوة".

وشدد على أن"الاتفاق يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات للشعب، وضمان العدالة في توزيع واردات البلد، إضافة إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان وفق الدستور".