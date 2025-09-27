الأخبار

بافل طالباني يتلقى اتصالاً هاتفياً من السوداني


أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني ، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، بياناً أفاد فيه بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأشار البيان إلى أن "الاتصال جاء بعد لقاء جمع طالباني برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بأربيل". 

وأكد طالباني في البيان على "ترحيبه بالاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "الحوار والتفاوض هما الحل الأنسب لحسم المشكلات وتحقيق النتائج المرجوة". 

وشدد على أن"الاتفاق يهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات للشعب، وضمان العدالة في توزيع واردات البلد، إضافة إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان وفق الدستور". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احتجاجات غاضبة في تلعفر تجبر الحلبوسي على تغيير مسار زيارته نحو ربيعة – الموصل
بافل طالباني يتلقى اتصالاً هاتفياً من السوداني
المندلاوي: تطبيق الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل يُساهم في تعزيز الشراكة الدستورية
النائب ماجد شنكالي يرد على الحلبوسي: خطابك عنصري.. ومهما استقويت بغيرك "Game OVER"
السوداني يتصل بقيادات الإقليم: تأكيدات على حفظ الثروة وتوزيعها العادل
رئيس الحشد الشعبي: لسنا تحت حكم نتنياهو والعراق يمتلك وسائل الرد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بين حقيقة ما تم إنجازه والضجة المفتعلة حوله
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الانتخابات وتجاذباتها.. ما الثوابت التي لا يمكن تجاهلها؟
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل "إرهابيا" خطيرا في بغداد
قيادة قوات الحدود: إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر منطاد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك