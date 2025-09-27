الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الانتخابات وتجاذباتها.. ما الثوابت التي لا يمكن تجاهلها؟
وكالة انباء براثا
93
2025-09-27
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يتصل بقيادات الإقليم: تأكيدات على حفظ الثروة وتوزيعها العادل
رئيس الحشد الشعبي: لسنا تحت حكم نتنياهو والعراق يمتلك وسائل الرد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بين حقيقة ما تم إنجازه والضجة المفتعلة حوله
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الانتخابات وتجاذباتها.. ما الثوابت التي لا يمكن تجاهلها؟
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل "إرهابيا" خطيرا في بغداد
قيادة قوات الحدود: إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر منطاد
وزير النقل: طرحنا فرصة استثمارية خاصة بطريق التنمية بملتقى العراق للاستثمار
مديرية المرور العامة: إجراءات بحق المركبات الكبيرة المتوقفة داخل الشوارع والأفرع السكنية
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
السوداني يوجه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1% فقط
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع القادم
781
وزير التعليم يقرر منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني
579
وزارة التعليم العالي: منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني
540
وزارة التربية : اضافة مادة "جرائم حزب البعث" ضمن حصص الصف الرابع العلمي والأدبي
500
محافظة ذي قار: افتتاح مجسر النبي إبراهيم لتقليل الاختناقات المرورية
459
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك