وزير النقل: طرحنا فرصة استثمارية خاصة بطريق التنمية بملتقى العراق للاستثمار

صرّح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، عن عرض طريق التنمية فرصة استثمارية في ملتقى العراق للاستثمار، حيث ذكر السعداوي للوكالة الرسمية، إن "‏ملتقى العراق للاستثمار هو فرصة جيدة ممتازة لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمر العالمي والمحلي"، لافتا الى ان "وزارة النقل شاركت في هذا الملتقى من خلال عرض فرص استثمارية أهمها مشروع طريقة التنمية".

وأضاف أن "طريق التنمية مشروع استراتيجي كبير يحظى بدعم مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا أن "أحد أهداف هذا المشروع هو التنوع الاقتصادي العراقي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز"، وتابع السعداوي أن "هذا المشروع فرصة كبيرة أمام المستثمرين ورؤس الأموال في القطاع الخاص"، داعيا "المستثمرين للمشاركة الفاعلة في المشروع لما يوفره من فرص استثمارية لا يمكن لأي مشروع آخر توفيرها".

كذلك أوضح أن "تركيا شريكاً أساسياً في مشروع طريق التنمية، وهناك تواصل مستمر بين وزارتي النقل العراقية والتركية، وهناك اجتماعات مستمرة بين الجانبين على مستوى اللجان الفنية، وهنالك مذكرات تفاهم".