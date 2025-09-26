رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في نيويورك.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التطورات العامة في المنطقة.

وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين العراق وإيران، مشيراً إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والجغرافية التي تجمع الشعبين. كما شدد على ضرورة العمل الدولي الجاد والفاعل لوقف الحروب والنزاعات، ولا سيما العدوان على قطاع غزة، والإسراع في إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يواجه مأساة إنسانية كبيرة، إلى جانب وقف الاعتداءات المتكررة على دول المنطقة التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده ببناء علاقات تعاون وثيقة مع العراق في مختلف المجالات، معلناً تأييده لمواقف الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بشأن وقف النزاعات وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري، ومندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة لقمان الفيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.