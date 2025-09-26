الأخبار

رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك


التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في نيويورك.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التطورات العامة في المنطقة.

وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين العراق وإيران، مشيراً إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والجغرافية التي تجمع الشعبين. كما شدد على ضرورة العمل الدولي الجاد والفاعل لوقف الحروب والنزاعات، ولا سيما العدوان على قطاع غزة، والإسراع في إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يواجه مأساة إنسانية كبيرة، إلى جانب وقف الاعتداءات المتكررة على دول المنطقة التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده ببناء علاقات تعاون وثيقة مع العراق في مختلف المجالات، معلناً تأييده لمواقف الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بشأن وقف النزاعات وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري، ومندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة لقمان الفيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
السوداني يوجه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1% فقط
رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك
الباحث القانوني علي التميمي: نتنياهو ارتكب الجرم المشهود من على منصة الأمم المتحدة
القوات الأمنية في محافظة ذي قار تعتقل اثنين بتهمة الترويج لحزب البعث الصدامي الكافر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قصف جوي عراقي يستهدف أوكاراً لداعش في عمق تلال حمرين
وزير الخارجية: نرفض تصريحات نتنياهو والهجوم على أي عراقي هجوم على العراق.
الداخلية تكلف العميد جاسم محمد مديراً للعلاقات والإعلام في شرطة ميسان
الأمم المتحدة: تفكيك مخيم الهول تأخر كثيراً.. 60% من ساكنيه أطفال
رئيس الجمهورية : العراق أعاد 4915 عائلة بواقع 18.880 شخصاً من مخيم الهول.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك