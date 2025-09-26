الباحث القانوني علي التميمي: نتنياهو ارتكب الجرم المشهود من على منصة الأمم المتحدة

قال الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المجرم الصادر بحقه أمر قبض من المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم إبادة جماعية في غزة وفقاً للمادة (6) من نظام المحكمة، ارتكب الجرم المشهود من فوق منصة الأمم المتحدة عبر تهديد دول ومؤسسات".

وبيّن التميمي، بحسب إيضاح، أن "هذا الفعل يوجب، وفق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، قيام الأمين العام بإشعار مجلس الأمن فوراً لوضع إسرائيل تحت الفصل السابع استناداً إلى المواد (1 و2 و18) والمواد من (39 إلى 51) من الميثاق"،

مشيراً إلى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها أن تصوت على إنهاء عضوية إسرائيل وفق المواد (6 و25) من الميثاق، باعتبارها متمردة على القرارات السابقة التي أقرها مجلس الأمن الدولي".

وأضاف التميمي أن "الأمم المتحدة اليوم على حافة اختبار خطير، ما يستدعي تعديل الميثاق المؤلف من 111 مادة، بحيث يكون للجمعية العامة دور أكثر فاعلية، وأن لا تبقى الشرعية الدولية مرتهنة لخمسة دول دائمة العضوية".

وأكد أن "حق النقض (الفيتو) الذي تم اعتماده عام 1945 لم يعد مقبولاً اليوم، ويتوجب أن يكون تصويت مجلس الأمن المكوّن من 15 دولة، 10 منها تُنتخب كل سنتين و5 دائمة العضوية، بالأغلبية المطلقة دون استخدام الفيتو، مادامت الدول متساوية في الحقوق والعضوية داخل الأمم المتحدة".