الداخلية تكلف العميد جاسم محمد مديراً للعلاقات والإعلام في شرطة ميسان

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، عن صدور قرار من وزارة الداخلية بتكليف العميد جاسم محمد مديراً لقسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة ميسان، إضافة إلى كونه الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وقال المصدر، إن "هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة تغييرات شملت 6 إلى 7 مواقع أمنية خلال الأسابيع الماضية داخل الأجهزة الأمنية في ميسان، في إطار خطة تهدف إلى منح الكفاءات الأمنية فرصة ممارسة دورها في مختلف مفاصل الأجهزة، خاصة التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف المصدر أن "القرار يأتي في ظل تنفيذ خطة لفرض القانون في المحافظة، لمواجهة النزاعات العشائرية وتعقب قوائم المطلوبين، والتي تشهدها ميسان منذ أسابيع".