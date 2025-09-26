الأمم المتحدة: تفكيك مخيم الهول تأخر كثيراً.. 60% من ساكنيه أطفال

أكد وكيل الأمين العام للسياسات في الأمم المتحدة، غاي رايدر، أن تفكيك مخيم الهول تأخر كثيراً، داعياً إلى ضرورة إعادة جميع المتواجدين فيه إلى بلدانهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.

وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي الخاص بمخيم الهول، والذي نُظم برعاية الحكومة العراقية في نيويورك، ثمّن رايدر الدور الكبير الذي قامت به الحكومة العراقية في تنظيم المؤتمر والسعي إلى وضع حلول واقعية لأزمة المخيم.

وأشار إلى أن نحو 60% من سكان المخيم هم من الأطفال، ما يُحتم على المجتمع الدولي التعامل مع هذه الأزمة من منظور إنساني عاجل، معرباً عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.