رئيس الجمهورية : العراق أعاد 4915 عائلة بواقع 18.880 شخصاً من مخيم الهول.

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ان العراق أعاد 4915 عائلة بواقع 18.880 شخصاً من مخيم الهول.

وقال رشيد في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الخاص بمخيم الهول، الذي عُقد برعاية الحكومة العراقية في نيويورك، إن العراق عانى لسنوات طويلة من ويلات الإرهاب والجرائم التي مست مختلف أطياف المجتمع، موضحاً أن ملف مخيم الهول يُعد من أكثر القضايا الإنسانية والأمنية تعقيداً، مشيراً إلى أن المخيم يضم أكثر من 10 آلاف عنصر إرهابي من جنسيات متعددة.

وبيّن رئيس الجمهورية أن العراق اتخذ قراراً شجاعاً باستعادة مواطنيه من المخيم، في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة طويلة وضمان الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن خطة الحكومة تركز على تأهيل ودمج العائدين في المجتمع من خلال برامج مدروسة لإعادة الاندماج.

وأضاف أن 34 دولة، من بينها العراق، بادرت إلى نقل رعاياها من مخيم الهول، فيما لا تزال رعايا ست دول فقط داخل المخيم، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وبما يخدم الأمن الإقليمي والدولي.