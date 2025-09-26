نيويورك.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخاص بشأن مخيم الهول برعاية الحكومة العراقية

بدأت مساء اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الدولي الخاص بشأن مخيم الهول، والذي ينعقد برعاية الحكومة العراقية في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

ويحضر المؤتمر وفد حكومي عراقي عالي المستوى، إضافة إلى رؤساء المجاميع التقنية الدولية والحكومية العاملة في ملف استعادة العوائل العراقية من شمال شرق سوريا.

ويمثل هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه يركز على تفكيك مخيم الهول، في إطار تنفيذ قرار الحكومة العراقية بإنهاء وجوده، بما يعكس مكانة العراق الدولية والتأييد العالمي لخطواته.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في إحاطة العالم بخطورة مخيم الهول وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستعراض تجربة العراق الناجحة في استعادة عوائله من المخيم والتي تعد الأولى عالمياً، وكذلك حث الدول الأخرى على سحب رعاياها من المخيم وإنهاء وجوده بشكل كامل.