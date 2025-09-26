الأخبار

مواطن يوثق اعتداء قوة أمنية على والدته بعد رفضه دفع أربعة ملايين لإدخال مواد بناء


وجّه المواطن كاظم حسين كاظم، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، مناشدة عبر "بغداد اليوم"، طالب فيها وزير الداخلية بالتدخل المباشر على خلفية حادثة قال إنها وقعت في منطقة زراعي شاكر العاني.

وأوضح المواطن في مناشدته، أنه "يمتلك قطعة أرض في المنطقة، وأثناء محاولته إدخال مواد البناء إليها طُلب منه مبلغ (4 ملايين) دينار من قبل قوة موجودة في المنطقة مقابل السماح بإدخال المواد"، مبيناً أنه "أدخل المواد دون دفع أي مبلغ".

وأضاف، أنه "بعد ذلك حضرت قوة من الشرطة الاتحادية إلى منزله بإمرة المقدم أنور ثائر سالم، وقامت بسحب هاتفه الذي يحتوي على تسجيلات تثبت مطالبتهم بالأموال، كما اعتدت على والدته ما أدى إلى سقوطها على الأرض وإصابتها بكسر في يدها نتيجة كِبر سنها".

وأكد المواطن أن "الحادثة وقعت بتاريخ 24/9/2025 عند الساعة التاسعة والنصف مساءً"، مشيراً إلى أنه "يرغب بمقابلة وزير الداخلية شخصياً، وتقديم شكوى رسمية بحق القوة التي اقتحمت منزله".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تكلف العميد جاسم محمد مديراً للعلاقات والإعلام في شرطة ميسان
الأمم المتحدة: تفكيك مخيم الهول تأخر كثيراً.. 60% من ساكنيه أطفال
رئيس الجمهورية : العراق أعاد 4915 عائلة بواقع 18.880 شخصاً من مخيم الهول.
نيويورك.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخاص بشأن مخيم الهول برعاية الحكومة العراقية
شركة نرويجية تستأنف تصدير نفط الإقليم وتبيعه بنصف السعر رفضاً لاتفاق بغداد وكردستان
الطيران المدني ينفي إلغاء الرحلات إلى لبنان ويؤكد: مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
تعليق جديد من التعليم بشأن القبول المركزي واجور الدراسات المسائية
مواطن يوثق اعتداء قوة أمنية على والدته بعد رفضه دفع أربعة ملايين لإدخال مواد بناء
الاستخبارات تؤكد عدم تسجيل أي حالة تسلل: حدودنا مؤمنة
جهاز الأمن الوطني يعتقل قاتل مواطن كردي بالسليمانية بعد محاولته الاختفاء في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك