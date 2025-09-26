مواطن يوثق اعتداء قوة أمنية على والدته بعد رفضه دفع أربعة ملايين لإدخال مواد بناء

وجّه المواطن كاظم حسين كاظم، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، مناشدة عبر "بغداد اليوم"، طالب فيها وزير الداخلية بالتدخل المباشر على خلفية حادثة قال إنها وقعت في منطقة زراعي شاكر العاني.

وأوضح المواطن في مناشدته، أنه "يمتلك قطعة أرض في المنطقة، وأثناء محاولته إدخال مواد البناء إليها طُلب منه مبلغ (4 ملايين) دينار من قبل قوة موجودة في المنطقة مقابل السماح بإدخال المواد"، مبيناً أنه "أدخل المواد دون دفع أي مبلغ".

وأضاف، أنه "بعد ذلك حضرت قوة من الشرطة الاتحادية إلى منزله بإمرة المقدم أنور ثائر سالم، وقامت بسحب هاتفه الذي يحتوي على تسجيلات تثبت مطالبتهم بالأموال، كما اعتدت على والدته ما أدى إلى سقوطها على الأرض وإصابتها بكسر في يدها نتيجة كِبر سنها".

وأكد المواطن أن "الحادثة وقعت بتاريخ 24/9/2025 عند الساعة التاسعة والنصف مساءً"، مشيراً إلى أنه "يرغب بمقابلة وزير الداخلية شخصياً، وتقديم شكوى رسمية بحق القوة التي اقتحمت منزله".