تيار كردي: التعليم في إقليم كردستان منهار مع بدء العام الدراسي

أعلن القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، اليوم الاثنين، عن انهيار التعليم في عموم مدارس إقليم كردستان، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى سياسة حكومة البارزاني في التضييق على الأسرة التعليمية وتأخير صرف مستحقات المعلمين المالية.

وقال علي في تصريح صحفي إن "الأنباء عن بدء العام الدراسي في الإقليم مجرد استهلاك إعلامي لا يعكس الواقع، فمدارسنا تعاني من نقص كبير في المناهج والقرطاسية والرحلات، إضافة إلى تدهور الحالة النفسية للكوادر التعليمية بعد تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية”.

وأضاف أن “الوضع المعيشي الصعب للمعلمين، ونقص التجهيزات المدرسية الأساسية، وسيطرة الأحزاب الحاكمة على الموارد، أدى إلى انهيار التعليم بشكل واضح”.

وأشار إلى أن "ما تروجه بعض وسائل الإعلام التابعة للأحزاب حول الاحتفالات ببداية العام الدراسي وتوفير المستلزمات غير صحيح، والمدارس تفتقر لأبسط مقومات العملية التعليمية"