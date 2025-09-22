عمليات بغداد تغلق 10 كراجات غير رسمية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، غلق (10) ساحات "كَراجات" غير رسمية تعمل من دون موافقات أصولية، وإلقاء القبض على عدد من المخالفين بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان إن "لجنة متابعة الساحات والمعارض وبإسناد القطعات الماسكة من وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتنسيق مع أمانة بغداد – المديرية العامة للحراسات والأمن، تمكنت من غلق (10) ساحات لوقوف العجلات تعمل من دون موافقات رسمية، وإلقاء القبض على عدد من المخالفين لاستغلالهم الأرصفة والطرق الرئيسية وأخذ مبالغ مالية بطرق غير قانونية".

وأكد البيان أن "الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس".

ودعت قيادة عمليات بغداد أصحاب الساحات غير المجازة إلى "إكمال الموافقات الأصولية من الجهات ذات العلاقة"، مطالبة المواطنين بـ"الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة (911 – 07730009708 – 07834887408) لاتخاذ الإجراءات القانونية".