الأخبار

عمليات بغداد تغلق 10 كراجات غير رسمية


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، غلق (10) ساحات "كَراجات" غير رسمية تعمل من دون موافقات أصولية، وإلقاء القبض على عدد من المخالفين بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان إن "لجنة متابعة الساحات والمعارض وبإسناد القطعات الماسكة من وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتنسيق مع أمانة بغداد – المديرية العامة للحراسات والأمن، تمكنت من غلق (10) ساحات لوقوف العجلات تعمل من دون موافقات رسمية، وإلقاء القبض على عدد من المخالفين لاستغلالهم الأرصفة والطرق الرئيسية وأخذ مبالغ مالية بطرق غير قانونية".

وأكد البيان أن "الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس".

ودعت قيادة عمليات بغداد أصحاب الساحات غير المجازة إلى "إكمال الموافقات الأصولية من الجهات ذات العلاقة"، مطالبة المواطنين بـ"الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة (911 – 07730009708 – 07834887408) لاتخاذ الإجراءات القانونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يدعو لتحرك دولي لوقف النار في غزة
النفط تكشف عن تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي المرتقب بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة هناك
تيار كردي: التعليم في إقليم كردستان منهار مع بدء العام الدراسي
عمليات بغداد تغلق 10 كراجات غير رسمية
الإطاحة بثلاثة إرهابيين خططوا لعمليات اغتيال في الأنبار
الحشد الشعبي يطيح بارهابي اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية غربي الانبار
بالوثيقة.. تغييرات إدارية عدة في الوقف السني مع تسلم الجنابي رئاسة الديوان
عمليات بغداد: القبض على 26 متهما ضبط اسلحة غير مرخصة في مناطق العاصمة
المفوضية تفتح باب تسجيل فرق المراقبة ووكلاء الأحزاب
خطيب في تيار المدخلية يطعن قريبه بسكين لانه نعته بالتكفيري في ابو غريب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك