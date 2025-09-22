الإطاحة بثلاثة إرهابيين خططوا لعمليات اغتيال في الأنبار

أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بثلاثة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال بواسطة انغماسين من داعش الإرهابي في المحافظة.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية نفذت عملية استهدفت عدة مناطق في مدن الأنبار بناءً على معلومات استخباراتية عن ثلاثة من بقايا إرهابيي داعش ينوون تنفيذ هجمات إرهابية”.

وأضاف أن “القوة الأمنية تمكنت من القبض على جميع المستهدفين دون مقاومة تُذكر، إذ جاءت العملية سريعة وخاطفة”.

وأشار إلى أن “الإرهابيين كانوا يخططون لاستهداف قيادات أمنية في الأنبار، وتمت إحالتهم إلى التحقيق لكشف المزيد من التفاصيل حول الجهة التي سهلت دخولهم”.