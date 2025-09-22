الحشد الشعبي يطيح بارهابي اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية غربي الانبار

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، الاطاحة بعنصر بارز للتنظيم الاجرامي اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية للدخول الى مناطق غربي الانبار.

وقال المصدر ان "قوة امنية من الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي اثناء محاولته اجتياز احدى السيطرات الامنية لدخول الى قضاء القائم غربي الانبار، للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين".

واضاف ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر"، مبينا ان "المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار".

واوضح ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم".