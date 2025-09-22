بالوثيقة.. تغييرات إدارية عدة في الوقف السني مع تسلم الجنابي رئاسة الديوان

أصدر ديوان الوقف السني، أمراً ديوانياً يتضمن إنهاء تكليف عدد من المدراء وتعيين بدلاء منهم في مناصب إدارية مختلفة.

وذكر الأمر الديواني أنه "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون، ولمقتضيات مصلحة العمل الدائمة، تقرر إنهاء تكليف المدراء السابقين من مهامهم، وتكليف المذكورة أسماؤهم في الجدول بديلاً عنهم في ذات المهام" وكما في الكتاب أدناه:

وتتزامن هذه التغييرات الإدارية في الوقف السني مع تسلم عامر شاكر الجنابي أمس الأحد (21 أيلول 2025)، مهام رئاسة الديوان رسميًا، خلفًا لمشعان الخزرجي الذي أعفاه رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، من مهامه بناء على كتاب من المجمع الفقهي العراقي الذي رشح بدوره ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب.

وكلف رئيس الوزراء، (عامر شاكر الجنابي) لتولي رئاسة الوقف السني وكالة لمدة ستة أشهر، ووجه بالعمل على تعزيز الخطاب المعتدل ونبذ التطرف وإبعاد هذه المؤسسة الدينية المهمة عن اي استثمار سياسي أو انتخابي".