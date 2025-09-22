عمليات بغداد: القبض على 26 متهما ضبط اسلحة غير مرخصة في مناطق العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على 26 متهما بقضايا مختلفة وضبط اسلحة غير مرخصة في مناطق العاصمة.

وذكر بيان للقيادة ان "تشكيلات قيادة العمليات في الفرقة (الاولى و الثانية) شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، نفذت واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية المفاجئة".

واضاف ان "هذه الممارسات نتج عنها القاء القبض على (٢٦) متهماً، بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة واخرين بحيازة الاسلحة الغير مرخصة بالاضافة الى (١٦) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة وذلك ضمن مناطق ( الغزالية _ الرضوانية _ المعامرة _ريا وسكينة/الامين _ ابو ذر الغفاري__