خطيب في تيار المدخلية يطعن قريبه بسكين لانه تعته بالتكفيري في ابو غريب

اعلن مصدر امني الاثنين، عن اصابة مدني بمشاجرة مع خطيب من تيار المدخلية غرب محافظة بغداد .

وقال المصدر ان" خطيب في تيار المدخلية انهال بالضرب بآلة السكين على احد اقاربه في منطقة ابو غريب غرب بغداد ، على خلفية اتهام تياره بالتكفيري والارهابي ما ادى الى اصابته بجرح بليغة ".

واضاف المصدر ان" المشاجرة تطورت الى استخدام السكين والعصى ما دعا الى تدخل القوات الامنية واعتقال المتورط واحالته الى القضاء في حين نقل المصاب الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج الازم ، مؤكدا ان" منطقة قضاء ابو غريب تعد من اهم مناطق تواجد تيار المدخلية".