موعد امتحانات التلاميذ والطلبة المتغيبين عن الدور الثاني

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، اليوم الإثنين، (22 أيلول 2025)، عن موعد امتحانات التلاميذ والطلبة المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الماضي 2024 -2025.

وقال القيسي في بيان ان "وزارة التربية سمحت لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين عن أداء امتحانات الدور الثاني (بدرس أو درسين) للعام الدراسي الماضي، بأداء الامتحانات يوم الخميس المصادف 2025/9/25".

وكان وزير التربية إبراهيم الجبوري وافق أمس الأحد، على السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية من المتغيبين في (درس واحد او درسين فقط) ضمن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2024-2025) من ادائها في نهاية الامتحانات.