العراق يرحب بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، (22 أيلول 2025)، عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، عادة الخطوة تطوراً مهماً في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان أعربت فيه عن "ترحيب جمهورية العراق بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإسناد نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف البيان، "إذ يعبّر العراق عن تقديره العالي لهذا الموقف المسؤول والشجاع من هذه الدول، فإنه يؤكد أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الدولية".

وجددت وزارة الخارجية، حسب البيان، موقف "العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة"، داعية "جميع دول العالم إلى أن تحذو حذو المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال، والإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل كامل حقوقها المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية".