شرطة واسط تلقي القبض على امرأة عنفت ابنة زوجها في الكوت

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الإثنين (22 أيلول 2025)، إلقاء القبض على امرأة أقدمت على تعنيف ابنة زوجها.

وذكرت القيادة في بيان ، أنه "بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعنيف طفلة في إحدى مناطق مدينة الكوت، استنفرت قيادة شرطة واسط على الفور، وشكلت فريق عمل مشترك من قسم حماية الأسرة والطفل وشعبة الشرطة المجتمعية، بإسناد دوريات النجدة".

وأضافت أنه "بعد جمع المعلومات والتحري، أسفرت الجهود عن تحديد مكان الطفلة المعنفة والقبض على المعتدية، زوجة والدها"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القوانين النافذة، تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".