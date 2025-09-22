الأخبار

النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقارات تعود ملكيّتها للدولة في نينوى


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الإثنين، (22 أيلول 2025)، تمكُّـنها من ضبط مُوظَّفين اثنين في بلديَّة ناحية حمام العليل في مُحافظة نينوى على خلفيَّـة توزيع عقاراتٍ وبيعها خلافاً للضوابط والتعليمات.

الهيئة، وبمعرض حديثها عن العمليَّة، أفادت في بيان بأنَّ "فريقاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن، بعد إجراء عمليات التحرّي والتقصّي، من ضبط مُوظَّفين في بلديَّة ناحية حمام العليل لقيامهما بتوزيع وبيع عقاراتٍ لأقارب المُتَّهم الموقوف مُدير البلديَّة سابقاً خلافاً للضوابط والتعليمات، وبشكلٍ فيه مُحاباة"، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّـة أسفرت عن ضبط (12) إضبارةً عقاريَّةً أصليَّةً". 

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّـة التحقيق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موعد امتحانات التلاميذ والطلبة المتغيبين عن الدور الثاني
العراق يرحب بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين
التربية توضح بشأن الدور الثالث
لجنة الأمن والدفاع النيابية تستقبل وزير الدفاع في ميسان لفرز أراضٍ خاصة بالمنتسبين
شرطة واسط تلقي القبض على امرأة عنفت ابنة زوجها في الكوت
جنايات الأنبار: السجن المؤبد لتاجر مخدرات ضبط بحوزته 38 ألف حبة مخدرة
النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقارات تعود ملكيّتها للدولة في نينوى
القبض على 3 سوريين يحملون جوازات عراقية مزورة في بغداد
الأمن الوطني يطلق أول مساعد افتراضي مختص بالأمن السيبراني
وزارة الزراعة: الإعلان عن مشاريع مهمة لمواجهة التغير المناخي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك