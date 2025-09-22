الأخبار

محافظ بغداد يعلن قرب افتتاح مستشفى الفضيلية


 

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح مستشفى الفضيلية بعد تحقيق نسبة إنجاز تصل لأكثر من 95 بالمئة، حيث ذكر المحافظ في بيان، إن "مشروع مستشفى الفضيلية وصل إلى مراحله النهائية، بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز 95 بالمئة"، مبينا ان "اللمسات الأخيرة تتركز حالياً على أعمال التأثيث ونصب الأجهزة الطبية الحديثة".

وأضاف ان "هذا المستشفى يعد من أضخم المشاريع الصحية في العاصمة، حيث يضم جميع التخصصات الطبية، و10 صالات عمليات متطورة، و36 عيادة استشارية، إضافة إلى قسم متكامل لغسل الكلى بطاقة استيعابية تبلغ 13 سريراً، وقسم طوارئ مجهز بالكامل وفق أحدث المواصفات".

كما لفت العطواني، إلى أن "المستشفى جُهِّز بأجهزة طبية متطورة من مناشئ عالمية رصينة"، مؤكداً أن "المشروع سيُنجَز ضمن التوقيتات المحددة، ليشكل نقلة نوعية في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي بغداد".

