 وزارة الاتصالات: سنطلق التوقيع الإلكتروني قريباً

صرّحت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق التوقيع الإلكتروني، فيما أكدت أن هذا التوقيع معترف به عالمياً، حيث ذكرت الياسري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الحكومة سعت بخطوات متسارعة جدا وكانت من أولوياتها التحول الرقمي"، مبينة ان "الدفع الإلكتروني أصبح موجوداً في كل مكان، إضافة الى توطين الرواتب بشكل كامل وتسلم البطاقة الموحدة لكل العراقيين تقريبا".

وأضافت ان "وزارة الاتصالات تعد الجندي المجهول لمشروع التحول الرقمي، لأن الوزارة هي من توفر البنى التحتية للبطاقة الموحدة، ونحن من نوفر البنى التحتية للجواز الإلكتروني وكل المؤسسات التي تعمل بالتحول الإلكتروني بالأصل تعتمد على البنى التحتية لوزارة الاتصالات، ونحن ساهمنا مساهمة جيدة في التحول الرقمي في العراق".

كما أكدت "لدينا خطط استراتيجية ومشاريع كبيرة نريد استكمالها مستقبلاً، حيث ان وزارتنا تتمحور في ثلاث قصص نجاح رئيسة، منها مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال ومشروع الكيبل الضوئي ونشرها بشكل واسع، ونحن مستمرون بالتوسعة ومشاريع الكوابل البحرية والترانزيت"، لافتة إلى أنه "سيتم قريبا إطلاق التوقيع الإلكتروني في العراق ولأول مرة، والذي أصبح معترفاً به عالميا، وهو ركيزة أساسية للتحول الرقمي في العراق".