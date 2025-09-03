الأخبار

السوداني وسلطان عمُان يؤكدان على نشر الاستقرار بالمنطقة ومنع التصعيد


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، على نشر الاستقرار بالمنطقة ومنع التصعيد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان السوداني "التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث جرت مراسم استقبال رسمي في قصر الحصن بمدينة صلالة".

وأشار السوداني، وفق البيان، إلى "رغبة العراق بتطوير علاقات التعاون مع عُمان، مؤكداً أن الشعب العراقي يحتفظ بالمواقف المتميزة للأشقاء العُمانيين في كل المراحل، وفي مختلف التحديات التي مرّ بها العراق والمنطقة".

وعقد السوداني "لقاء موسعاً مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بحضور وفدي البلدين، جرى فيه بحث الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بمواقف السلطنة الداعية الى وقف العدوان، ونشر الاستقرار ومنع التصعيد، ليعقد بعدها سيادته لقاء ثنائياً مع جلالة السلطان".

من جانبه، أكد سلطان عمُان، "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والانفتاح على كل أوجه التبادل المثمر مع العراق، مبيناً توجيهاته الى وزراء الحكومة العمانية بأهمية تحويل مذكرات التفاهم الى خطوات عملية بالتعاون والشراكة مع العراق".

كما أعرب عن "دعمه لخطوات العراق على الساحة الاقليمية، وكل ما بذلته الحكومة العراقية على مسار وقف انتشار الصراع، وترسيخ الاستقرار في المنطقة".

يذكر ان رئيس الوزراء محمد السوداني يجري زيارة الى سلطنة عمان يرافقه وفدا من الوزراء والمحافظين 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك بين العراق وعُمان
السفارة الصينية : نشجع الشركات للعمل داخل العراق ونسعى لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري
السوداني وسلطان عمُان يؤكدان على نشر الاستقرار بالمنطقة ومنع التصعيد
بالوثيقة ...رئيس الوزراء يوافق على استحداث ناحية جديدة في البصرة
خبير أمني يكشف تفاصيل عملية الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد
النائب رائد المالكي: فحص الـDNA معتمد شرعياً لإثبات أو نفي النسب
رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس هيئة الحشد الشعبي أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية
الموارد المائية: إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المجازة بالتحول إلى النظام المغلق
وزارة الداخلية: مشروع إصدار البطاقات الوطنية في الدوائر السجنية سيشمل جميع النزلاء
مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي لأعداد مراكز ومحطات الاقتراع العام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك