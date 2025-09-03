بالوثيقة ...رئيس الوزراء يوافق على استحداث ناحية جديدة في البصرة

اعلنت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب سارة الصالحي ، عن استحصالها موافقة رئيس الوزراء على تحويل منطقتي النصر وسيد لطيف التابعتين لقضاء الدير ،شمالي البصرة ، الى ناحية مستقلة.

وقالت الصالحي في بيان صحفي :" ان هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الاهالي ومعاناتهم من نقص الخدمات والبنى التحتية"، مشيرةً الى ان عدد سكان المناطق المشمولة يتجاوز عشرة آلاف نسمة، الامر الذي يستوجب توفير ادارة محلية قادرة على تلبية احتياجاتهم.

واضافت :"ان استحداث الناحية الجديدة سيمثل انطلاقة مهمة لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل وصول المشاريع والبرامج الحكومية الى ابناء تلك المناطق".