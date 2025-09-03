الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس هيئة الحشد الشعبي أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية لحماية المواطنين،، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الأمنية".

كما أكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، والمحافظة على المكتسبات المتحققة في محاربة العصابات الإرهابية وبما يسهم في حماية المواطنين".

كما لفت البيان إلى أن "الفياض استعرض بدوره جهود ومهام الحشد في هذه المرحلة"، مؤكدا "التزام الهيئة بدعم القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس هيئة الحشد الشعبي أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية
الموارد المائية: إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المجازة بالتحول إلى النظام المغلق
وزارة الداخلية: مشروع إصدار البطاقات الوطنية في الدوائر السجنية سيشمل جميع النزلاء
مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي لأعداد مراكز ومحطات الاقتراع العام
وزارة التربية توجه بقبول جميع الطلبة المؤهلين في اختبار مدارس المتميزين والمتفوقين
السفير الألماني: دليل الوصول إلى التمويل سيطور القطاع المالي بالعراق
المنافذ الحدودية: تحقيق إيرادات جمركية بلغت أكثر من 11 مليار دينار خلال يومين
وزارة الداخلية تعلن تفاصيل خطة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بغداد
وزير التعليم يفتتح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد
تفاضيل محاولة اغتيال الناشط والصحفي الكردي مامند في السليمانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك