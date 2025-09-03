رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس هيئة الحشد الشعبي أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية لحماية المواطنين،، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الأمنية".

كما أكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، والمحافظة على المكتسبات المتحققة في محاربة العصابات الإرهابية وبما يسهم في حماية المواطنين".

كما لفت البيان إلى أن "الفياض استعرض بدوره جهود ومهام الحشد في هذه المرحلة"، مؤكدا "التزام الهيئة بدعم القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".