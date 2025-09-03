الأخبار

الموارد المائية: إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المجازة بالتحول إلى النظام المغلق


 

 

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المجازة بالتحول إلى النظام المغلق ابتداءً من العام المقبل، فيما أشارت إلى أن هذا النظام له مردود إيجابي للبلد سواء من ناحية قلة استهلاك المياه أو زيادة إنتاج الأسماك، حيث ذكر معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، غزوان السهلاني للوكالة، إنه "نظراً لما يعانيه البلد من شح مائية قاسية وانعكاس بحيرات الأسماك المتجاوزة، إضافة إلى وجود عدد كبير من البحيرات المجازة، حددت الوزارة بحسب الدراسة الاستراتيجية للموارد المائية المساحات والبحيرات الطينية المجازة برقم معين، إلا أن ما موجود حالياً تجاوز هذا الرقم"، مشيراً إلى أن "إجراءات الوزارة مستمرة بإزالة البحيرات المتجاوزة".

وأضاف، أن "البحيرات المجازة رسمياً والتي لديها إجازات سابقة، هناك توجيهات وتوصيات من المجلس الأعلى للمياه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، بأن جميع أصحاب هذه البحيرات ملزمون بالتحول إلى النظام المغلق بعد 2/1/2026".

وتابع، أن "الوزارة بالوقت الحاضر لم تجدد أي إجازة لتربية الأسماك الطينية، وإنما تُؤخذ تعهدات بالتحول إلى النظام المغلق، وبخلافه تلغى الإجازة"، مبيناً أن "النظام المغلق في تربية الأسماك يكون أقل استهلاكاً للمياه وأكثر إنتاجية من حيث الأسماك والمساحة وله فوائد عديدة، وهو نظام متبع في جميع الدول وخصوصاً التي تعاني من شح المياه".

كما أوضح أن "الحكومة وجهت بالتحول إلى هذا النظام لتقليل استهلاك المياه، وهنالك عدة أفكار طرحت من بعض الوزارات أو بعض المستشارين تشارك فيها وزارتا الزراعة والموارد المائية، بأن يكون هناك دعم أو قروض أو مبادرة لدعم الفلاحين في حال تحولهم إلى التربية بالنظام المغلق".

فيما لفت إلى أن "الموارد المائية تعنيها فقط الحصة المائية للبحيرة في حال ورود كتاب من وزارة الزراعة بأن المواطن سيلتزم بتنفيذ النظام، أما إجراءات الدعم والقروض والمبادرات المعنية فهي مشتركة"، مؤكداً أن "هناك اهتماماً ودعماً للفلاحين والمواطنين في حال تحولهم إلى النظام المغلق لتربية الأسماك لما له من مردود إيجابي للبلد سواء من ناحية قلة استهلاك المياه أو زيادة إنتاج الأسماك".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
