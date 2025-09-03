وزارة الداخلية: مشروع إصدار البطاقات الوطنية في الدوائر السجنية سيشمل جميع النزلاء

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن مشروع إصدار البطاقات الوطنية في الدوائر السجنية سيشمل جميع النزلاء، حيث ذكر مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري للوكالة الرسمية، "برعاية دولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وضمن توجيهات وزير الداخلية أطلقت الوزارة مشروع إصدار البطاقات الوطنية للنزلاء في الدوائر السجنية، حيث سعت الوزارة الى تنفيذ كافة مفردات البرنامج الحكومي الذي انتهجته حكومة الخدمات".

كما أشار الى "سعي الوزارة لضرورة إيصال خدمات الوزارة إلى كافة شرائح المجتمع العراقي"، مبيناً انه "تم إجراء جولات سابقة في مختلف الوزارات منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك دور رعاية الكبار إضافة إلى دور الأيتام لإيصال الخدمات ".

وتابع: "شهدنا انطلاق المشروع وإصدار بطاقات وطنية لكافة النزلاء الموجودين في الدوائر السجنية التابعة إلى وزارة العدل دائرة إصلاح الفتيان واليوم نتواجد في دائرة إصلاح الفتيان في منطقة الطوبجي".