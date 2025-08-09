مديرية الدفاع المدني: خطة لإدخال مركبات حديثة لمواجهة أي طارئ بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن خطة لإدخال مركبات حديثة ومتطورة لمواجهة الحوادث مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، حيث ذكر مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح للوكالة الرسمية، إن "مديرية الدفاع المدني تواصل تنفيذ خطتها الخاصة لفصل الصيف"، لافتاً الى أن "الخطة تضمنت اتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم قبل دخول الموسم".

وأضاف أن "الخطة تضمنت أيضاً إتمام غلق المشاريع المخالفة لمتطلبات السلامة، بالإضافة إلى إجراء دورات تدريبية لضباط ومنتسبي المديرية بهدف تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم البدنية لأداء مهامهم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات صيانة الآليات التخصصية والساندة، مع الحرص على إدخال عدد من المركبات الحديثة والمتطورة من طراز مرسيدس الألمانية، موديل 2025، والتي تشمل أنواعاً متعددة منها الاختصاصية والحوضية والسلمية".

كذلك، أوضح صباح أن "مديرية الدفاع المدني عملت على تعزيز الوعي الوقائي لدى المواطنين من خلال نشر مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتفادي مسببات الحرائق، كما أن المديرية تولي اهتماماً خاصاً بإزالة المخالفات المتعلقة باستخدام المواد القابلة للاشتعال، مقارنةً بألواح (السندويتش بنل) سريعة الاشتعال وتغليف (الإيكوبوند)، والتي تُعتبر محظورة وفقاً لقانون الدفاع المدني"، داعياً المواطنين الى "استبدال النقاط الكهربائية التالفة وعدم تحميل الأسلاك الكهربائية بأكثر من قدرتها التصميمية، واتخاذ إجراءات لضمان عدم ترك أجهزة التكييف وغيرها تعمل عند مغادرة المكان والالتزام بشروط السلامة، بما في ذلك توفير مطفأة حريق والتدريب على استخدامها بشكل صحيح".

فيما أكد على "ضرورة الانتباه إلى أجهزة التحويل بين التيار الوطني وتيار مولدات الكهرباء، واستخدام أنواع موثوقة منها لتفادي دمج خطوط التيار الكهربائي، الذي قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي".