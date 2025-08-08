الأخبار

السوداني: سنجري تقييماً بعد انتهاء الزيارة الأربعينية لمعالجة نقاط الضعف


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (8 آب 2025)، على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للزائرين خلال الزيارات المليونية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف.

وقال السوداني، خلال المؤتمر الثاني للجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، إن: "الحكومة بأجهزتها كافة تتسابق لتقديم شتى الخدمات لزائري الإمام الحسين عليه السلام، على عكس ما كان يحدث في النظام البائد الذي كان يمنع وصول الزائرين إلى كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "الملايين من المسلمين يزورون كربلاء المقدسة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط تلائم هذه الأعداد"، مبيناً أن "الخدمات سابقاً لم تكن بالمستوى الذي يليق بالزائرين".

وأوضح أنه "تم تأسيس اللجنة العليا للزيارات المليونية للتفكير بمنهجية مختلفة للزيارات"، لافتاً إلى أنه "خلال أقل من شهرين، افتتحنا ووضعنا حجر الأساس لمشاريع ستراتيجية تنفذ لأول مرة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، تؤسس لتنمية حقيقية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعه، مؤكداً أن "التعشيق بين خدمات البنى التحتية والقطاع الخاص هو المسار الأفضل".

وقدم السوداني شكره وتقديره لجميع الجهات التي تساهم في إنجاح الزيارات المليونية، وعلى رأسها القوات الأمنية بجميع صنوفها (الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية الأخرى) التي تعمل بمهنية وجهود متواصلة، إضافة إلى الوزارات، والمحافظات، والعتبات المقدسة، واللجنة العليا للزيارات المليونية.

وأشاد السوداني "بالجهود المبذولة من قبل الشعب العراقي الذي يتفنن بتقديم الخدمة للزائرين من المنافذ الحدودية وصولاً إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".

وفي ختام حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "بعد انتهاء الزيارة ستبدأ عملية تقييم ومراجعة لمعالجة نقاط الضعف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخطوط العراقية تحلق بـ43 رحلة في أجواء بغداد خلال 24 ساعة
السوداني: سنجري تقييماً بعد انتهاء الزيارة الأربعينية لمعالجة نقاط الضعف
إخماد حريق اندلع في أحد المواكب على طريق الزائرين في كربلاء
النجف.. وزير الداخلية: خطة أمنية وخدمية متكاملة لزيارة الأربعين ترتكز على المهنية وتليق بصاحب الذكرى
الأمن الوطني يطيح بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات العيداني
لجنة الأربعين الإيرانية: 3 ملايين زائر إيراني مسجل للمشاركة في الزيارة
القبض على مسؤولة توزيع كفالات "داعش"الارهابي في صلاح الدين
وزارة الصحة تؤكد تغطية جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة بالمفارز الطبية
الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك