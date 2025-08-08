السوداني: سنجري تقييماً بعد انتهاء الزيارة الأربعينية لمعالجة نقاط الضعف

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (8 آب 2025)، على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للزائرين خلال الزيارات المليونية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف.

وقال السوداني، خلال المؤتمر الثاني للجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، إن: "الحكومة بأجهزتها كافة تتسابق لتقديم شتى الخدمات لزائري الإمام الحسين عليه السلام، على عكس ما كان يحدث في النظام البائد الذي كان يمنع وصول الزائرين إلى كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "الملايين من المسلمين يزورون كربلاء المقدسة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط تلائم هذه الأعداد"، مبيناً أن "الخدمات سابقاً لم تكن بالمستوى الذي يليق بالزائرين".

وأوضح أنه "تم تأسيس اللجنة العليا للزيارات المليونية للتفكير بمنهجية مختلفة للزيارات"، لافتاً إلى أنه "خلال أقل من شهرين، افتتحنا ووضعنا حجر الأساس لمشاريع ستراتيجية تنفذ لأول مرة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، تؤسس لتنمية حقيقية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعه، مؤكداً أن "التعشيق بين خدمات البنى التحتية والقطاع الخاص هو المسار الأفضل".

وقدم السوداني شكره وتقديره لجميع الجهات التي تساهم في إنجاح الزيارات المليونية، وعلى رأسها القوات الأمنية بجميع صنوفها (الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية الأخرى) التي تعمل بمهنية وجهود متواصلة، إضافة إلى الوزارات، والمحافظات، والعتبات المقدسة، واللجنة العليا للزيارات المليونية.

وأشاد السوداني "بالجهود المبذولة من قبل الشعب العراقي الذي يتفنن بتقديم الخدمة للزائرين من المنافذ الحدودية وصولاً إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".

وفي ختام حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "بعد انتهاء الزيارة ستبدأ عملية تقييم ومراجعة لمعالجة نقاط الضعف".