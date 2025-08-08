الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية

نفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن نشوب حريق في مصنع إطارات الديوانية التابع إلى الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات إحدى تشكيلات الوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذهِ الأنباء غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بصلة، موضحةً أن الحريق الذي تم تداوله وقع في شركة أبراج الكوت لتدوير الإطارات المُجاورة للمصنع، وان الحريق خارج حدود مصنع الإطارات".

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية".