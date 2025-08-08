الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزير الداخلية يؤكد انسيابية تنفيذ خطة زيارة الأربعين وانخفاض الحوادث المرورية
وكالة انباء براثا
111
2025-08-08
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن الوطني يطيح بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
الوكيل القانوني لمحافظ البصرة أمام المحكمة الاتحادية للدفاع عن قرارات العيداني
لجنة الأربعين الإيرانية: 3 ملايين زائر إيراني مسجل للمشاركة في الزيارة
القبض على مسؤولة توزيع كفالات "داعش"الارهابي في صلاح الدين
وزارة الصحة تؤكد تغطية جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة بالمفارز الطبية
الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية
دائرة صحة الرصافة: مستشفى متنقلة و4 آلاف عنصر طبي لخدمة زوّار الإمام الحسين (ع)
وزير الداخلية يؤكد انسيابية تنفيذ خطة زيارة الأربعين وانخفاض الحوادث المرورية
مطار النجف يُحصي عدد الرحلات منذ الأول من صفر، تجاوز الـ500 رحلة
وزارة العمل تحصي عدد المشمولين بخدمة أرزاق للقروض
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار داخل محطة وقود في أربيل.. والشرطة توضح التفاصيل
580
رئيس الوزراء يلغي جميع استثناءات القبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية
391
واسط: فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية
384
محافظ كربلاء يعلن عن القاء القبض على خلية ارهابية
357
بالفيديو ... النائب عدنان الجابري: يكشف كواليس الشجار في مجلس النواب وما تلفظ به المشهداني
351
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك