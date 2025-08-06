وزير الداخلية يطلع على انسيابية حركة زائري الأربعين المتوجهين صوب كربلاء

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أجرى وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الأربعاء، (6 آذار 2025)، جولة ميدانية، على انسيابية حركة زائري الأربعين في طريق كربلاء بابل من قنطرة السلام إلى سيطرة أم الهوى (المحور الشرقي). كما اطلع الشمري بحسب بيان للوزارة، "على ساحات وقوف العجلات، وآلية التفتيش في هذا المحور". ووجه الشمري "بجملة من التوجيهات والتوصيات المهمة لإنجاح هذه المناسبة المليونية، وتنظيم حركة سير العجلات، والحفاظ على آلية توافد الزائرين، وتسهيل عملية وصولهم الى مدينة كربلاء المقدسة، وتوفير أفضل الخدمات لهم". وشدد، على "تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية لهذه الذكرى المهمة".