سامراء: قيادة الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات استباقية لتأمين زائري الأربعينية

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بمدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات استباقية لتأمين زائري الأربعينية، فيما أكدت جاهزية قطعاتها لتأمين زائري المرقدين العسكريين الشريفين والسيد محمد (عليهم السلام)، حيث ذكر قائد منطقة سامراء للشرطة الاتحادية، اللواء الركن أحمد حاتم للوكالة الرسمية، "اتخذنا كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية زائري المرقدين العسكريين الشريفين والسيد محمد (عليهم السلام)، حيث تم نشر قطعات على كافة المحاور لتأمين الطرق الرئيسة وهو طريق (بغداد - سامراء)، وكذلك طريق (السندية - سامراء)، وتسهيل دخول جميع الزوار الوافدين بعجلات وليس مشياً على الأقدام".

كذلك أضاف أنه "تم اشتراك كافة القطعات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وكافة الأجهزة الأمنية، بالإضافة الى وجود عمليات استباقية ضمن القاطع، وعمليات تفتيش في كل القواطع المجاورة سبقت تنفيذ الخطة الأمنية"، لافتاً إلى أنه "لم يؤشر لدينا أي حادث، والعمليات مستمرة حتى الآن".