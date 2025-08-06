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وزير الداخلية يوجه بالابتعاد عن قطع الطرق خلال خطة الزيارة الأربعينية
وكالة انباء براثا
73
2025-08-06
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