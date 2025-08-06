وزارة العدل تفتتح شعبة التأهيل والتدريب في سجن العدالة 2

افتتحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، شعبة التأهيل والتدريب في سجن العدالة (2) التابع لدائرة الإصلاح العراقية، فيما أشارت إلى تفاصيل وأهداف تلك الورش، إذ ذكر مدير عام دائرة الإصلاح العراقية، ماجد المنذور، للوكالة الرسمية، إنه "تم افتتاح عدد من الورش في سجن العدالة (2)، بتوجيه مباشر من وزير العدل خالد شواني".

كما أضاف، أن "هذه الورش تشمل قاعة للرسم، والحلاقة، وأعمال الصيانة، وقاعة رياضية، فضلاً عن ورشة صيانة خاصة بالتكييف والتبريد، وقاعة لمحو الأمية وغيرها من الورش".

فيما لفت إلى، أن "الغرض من هذه الورش هو إعادة تأهيل النزيل وإعادة دمجه في المجتمع، لكي يسلك سلوكاً طبيعياً، ويتعلم مهنة يمكنه الاستفادة منها في المستقبل".