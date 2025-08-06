وزير النقل: جهد الوزارة سيستمر لحين استكمال التفويج العكسي كاملاً

صرّح وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، بأن جهد الوزارة سيستمر لحين استكمال التفويج العكسي كاملاً، موجهاً الدوائر التخصصية بالوزارة برفع مستوى التنسيق مع الحكومات المحلية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وباقي المحافظات، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، وصل اليوم الى مبنى محافظة النجف الأشرف،فيما التقى محافظها يوسف مكي كناوي، لبحث تنسيق الجهود لخدمة زائري الأربعين".

وأضافت أن " وزير النقل، بحث خلال اجتماع مع محافظ النجف يوسف مكي كناوي وبحضور رئيسة لجنة الخدمات في المحافظة ،إيمان الساعدي،ومدير المطارات العراقية الدكتور حسين الزبيدي، التنسيق المشترك لعمليات نقل زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

كما وأكد ، السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محافظة النجف الأشرف ذات أهمية بما تحمله من إرث تاريخي وحضاري وديني واقتصادي"، موجهاً " الدوائر التخصصية في الوزارة بضرورة رفع مستوى التنسيق مع الحكومات المحلية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وباقي المحافظات، خلال فترة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

كذلك بيّن، أن "جهد وزارة النقل الخاص بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه الاسلام ) انطلق منذ بداية شهر صفر، بدءاً من المنافذ الحدودية العراقية والمحافظات، وسيتواصل في كربلاء المقدسة"،مبينا "لن يكون هناك أي انسحاب لجهود النقل حتى استكمال عمليات التفويج والتفويج العكسي بشكل كامل".