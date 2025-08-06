الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالفيديو ... النائب عدنان الجابري: يكشف كواليس الشجار في مجلس النواب وما تلفظ به المشهداني
وكالة انباء براثا
146
2025-08-06
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بينها يخص مجلس الثورة المنحل والكهرباء وزيارة الأربعين.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
بالفيديو ... النائب عدنان الجابري: يكشف كواليس الشجار في مجلس النواب وما تلفظ به المشهداني
تدافع بالرئاسة واشتباك بين النواب.. تفاصيل ما حدث داخل جلسة البرلمان اليوم
كربلاء تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل
مطار كركوك: إستقبال أولى رحلات زوار الأربعين قادمة من تركيا
الحشد الشعبي يؤكد دعم هيئة الحشد الشعبي لجهود إعمار بغداد
وزارة التخطيط: خطة التنمية الخمسية ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون الـ 10 في المئة
الطب العدلي: مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء
موانئ العراق: أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية لا تدخل البلاد
الإطار التنسيقي يقرّر رفع توصية إلى الرئاسات الأربع للمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: تصاعد للغبار وموجة حر شديدة تتزامن مع قرب الزيارة الأربعينية
1812
مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يصدر بياناً حول وضع صورة المرجع الأعلى في الأماكن العامة
452
هيئة التقاعد العامة: استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب
430
عوائل ضحايا فاجعة الكوت يطالبون بإصدار أمر قبض بحق المحافظ السابق
392
معاون رئيس أركان الجيش يبحث مع قائد بعثة الناتو سبل التعاون العسكري والتدريب المشترك
378
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك