كربلاء تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، عن تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي، "عطلة محلية اعتبارا من 10 آب الحالي يوم الأحد المقبل بمناسبة زيارة الأربعين وتستمر الى انتهاء الزيارة في عشرين صفر".

يشار الى أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.