الحشد الشعبي يؤكد دعم هيئة الحشد الشعبي لجهود إعمار بغداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، دعم هيئة الحشد الشعبي لجهود الإعمار بالعاصمة بغداد، حيث ذكر المكتب الاعلامي للهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، استقبل اليوم في مكتبه، محافظ بغداد الجديد، عطوان العطواني، وقدّم الفياض التهاني للعطواني بمناسبة تسنّمه منصب محافظ بغداد، متمنّيًا له التوفيق في أداء مهامه".

كما اضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والحكومة المحلية، لاسيما في مجال دعم جهود الإعمار في مناطق أطراف العاصمة".

كذلك أكد الفياض، بحسب البيان، "استعداد هيئة الحشد الشعبي لتسخير إمكاناتها وجهودها، من خلال فريق الجهد الخدمي والهندسي، لمساندة خطط البناء والتأهيل"، مشيرا إلى "اهمية ما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة في إعمار المناطق المحرومة".