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الطب العدلي: مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء


 

صرّحت دائرة الطب العدلي في ووزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مطابقة(DNA) لـ22 ايزيديا مغدورا، فيما نشرت جدولا بالاسماء، حيث ذكرت الدائرة في بيان، انه "بالتزامن مع الذكرى السنوية الحادية عشر لجريمة الابادة الجماعية بحق المكون الايزيدي التي ارتكبتها العصابات الإرهابية، تم الإعلان عن الوجبة الثامنة من مطابقات الحمض النووي لاسماء ( 22 ) مغدورا من المكون الايزيدي الذين قضوا على يد تلك العصابات اثناء سيطرتها على محافظة نينوى".

وأضافت انه "تم الاتصال بذويهم هاتفيا لتسليم الجثامين اليهم في محل سكناهم في قضاء سنجار، حيث ستقوم دائرة الطب العدلي بنقل الجثامين الى هناك وسيكون التسليم من قبل الفريق الوطني للمقابر الجماعية وفق مراسيم تشييع خاصة في الايام المقبلة".

ومن الجدير بالذكر ان المطابقات تظهر بعد عمليات فنية معقدة لاستخلاص الحمض النووي (DNA) من رفات الضحايا التي انتشلت من المقابر الجماعية ومقارنتها مع عينات الدم المرجعية المقدمة من ذوي الضحايا.

فيما دعت الدائرة "ابناء المكون الايزيدي الى الاسراع بتقديم عينات الدم المرجعية من ذوي المفقودين والتعاون مع الفريق الوطني للمقابر الجماعية المكون من دائرة الطب العدلي ودائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين في مؤسسة الشهداء".

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الطب العدلي: مطابقة الـ(DNA) 22 ايزيديا مغدورا والصحة تنشر الأسماء
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