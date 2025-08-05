موانئ العراق: أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية لا تدخل البلاد

أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية الحامية لقناة خور عبد الله تعمل بشكل مستمر لتأمين البضائع، حيث ذكر الفرطوسي في تصريحات للوكالة الاخبارية الرسمية، أن "هناك مراقبة مستمرة لجميع السفن الداخلة لقناة خور عبد الله، وتعمل السلطات العراقية على تدقيق الوثائق الرسمية لكل السفن الداخلة الى القناة"، مضيفا أن " المياه الاقليمية تخضع لقانون وسلطة الدولة".



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