الإطار التنسيقي يقرّر رفع توصية إلى الرئاسات الأربع للمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات

قرر الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، رفع توصية إلى الرئاسات الأربع للمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان، أن"الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (238) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني، عبد السادة الفريجي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية".

وأضافت أن"الاجتماع شدد على ضرورة تضافر الجهود كافة لإنجاح مراسيم الزيارة المليونية لأربعينية الإمام الحسين (ع)"، مشيرة إلى أن "الاجتماع بحث أيضاً استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، كما أكد أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة".

كما لفتت إلى أن "الإطار التنسيقي قرر التوصية إلى الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية، بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء كافة".