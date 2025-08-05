قيادة عمليات بغداد: افتتاح جسر الفاضلية لتأمين انسيابية الزوار خلال الزيارة الأربعينية

تزامناً مع دخول الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية حيّز التنفيذ، باشرت قيادة عمليات بغداد بـإفتتاح "جسر الفاضلية" أمام حركة سير العجلات وزوار الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك لتأمين الانسيابية وتقليل الزخم المروري، إذ ذكرت قيادة عمليات بغداد ذكرت في بيان، انه تزامناً مع دخول الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية حيّز التنفيذ، قيادة عمليات بغداد باشرت بإفتتاح "جسر الفاضلية" ضمن منطقة "جرف النصر" أمام حركة سير العجلات وزوار الامام الحسين "عليه السلام" (ذهاباً واياباً) لتأمين الانسيابية وتقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل الزائرين لوصولهم الى مدينة كربلاء المقدسة.



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