الأخبار

التربية تنفي تحديد موعد لبدء العام الدراسي وتؤكد: لا قرار بشأن مباشرة الكوادر حتى الآن


نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد أو مباشرة الكوادر التربوية في المدارس نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن الوزارة لم تتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في حديث صحفي إن "الوزارة لم تُحدد بعد موعد مباشرة الكوادر التربوية، وما يُتداول حول انطلاق الدوام نهاية شهر آب غير دقيق"، موضحا أن "الوزارة لا تزال مرتبطة حاليا بجدولة امتحانات الدور الثاني، وهو عامل أساسي في رسم خارطة التقويم الدراسي الجديد".

وأشار السيد إلى أن "إعلان موعد بدء العام الدراسي لا يرتبط فقط بقرارات وزارة التربية، بل يتطلب تنسيقا مشتركا مع وزارة التعليم العالي ومراعاة مواعيد الامتحانات ومراحل القبول"، مشددا على أنه "لا يمكن توقع يوم محدد لبدء الدوام ما دامت المواعيد الرسمية لم تُحسم بعد".

وتناقلت مواقع وصفحات غير رسمية خلال الأيام الماضية مواعيد متباينة بشأن انطلاق العام الدراسي، ما أحدث حالة من البلبلة بين أولياء الأمور والكوادر التربوية، فيما دعت الوزارة إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط في متابعة المستجدات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جدول أعمال مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء
التربية تنفي تحديد موعد لبدء العام الدراسي وتؤكد: لا قرار بشأن مباشرة الكوادر حتى الآن
الحكم على الإعلامي علي الذبحاوي بالسجن لمدة 3 سنوات
وزير النقل يحدد ثلاثة مداخل امام زائري الاربعينية من المحافظات الجنوبية
المفوضية تستبعد المرشحة عن حزب تقدم قمر السامرائي من الانتخابات
المفوضية تستبعد المحامية زينب جواد من السباق الانتخابي
الداخلية تعلن اعتقال 1275 متهما بالتلاعب في الأسعار
مارس فعل غير اخلاقي ودهس موظف.. السجن المؤبد للتدريسي في جامعة تكريت عمر فلاح عبد
تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"
وزير الداخلية يكرم فريق مكافحة المخدرات بعد عملية نوعية خارج الحدود
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك