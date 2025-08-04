التربية تنفي تحديد موعد لبدء العام الدراسي وتؤكد: لا قرار بشأن مباشرة الكوادر حتى الآن

نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد أو مباشرة الكوادر التربوية في المدارس نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن الوزارة لم تتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في حديث صحفي إن "الوزارة لم تُحدد بعد موعد مباشرة الكوادر التربوية، وما يُتداول حول انطلاق الدوام نهاية شهر آب غير دقيق"، موضحا أن "الوزارة لا تزال مرتبطة حاليا بجدولة امتحانات الدور الثاني، وهو عامل أساسي في رسم خارطة التقويم الدراسي الجديد".

وأشار السيد إلى أن "إعلان موعد بدء العام الدراسي لا يرتبط فقط بقرارات وزارة التربية، بل يتطلب تنسيقا مشتركا مع وزارة التعليم العالي ومراعاة مواعيد الامتحانات ومراحل القبول"، مشددا على أنه "لا يمكن توقع يوم محدد لبدء الدوام ما دامت المواعيد الرسمية لم تُحسم بعد".

وتناقلت مواقع وصفحات غير رسمية خلال الأيام الماضية مواعيد متباينة بشأن انطلاق العام الدراسي، ما أحدث حالة من البلبلة بين أولياء الأمور والكوادر التربوية، فيما دعت الوزارة إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط في متابعة المستجدات.