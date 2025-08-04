المفوضية تستبعد المرشحة عن حزب تقدم قمر السامرائي من الانتخابات

أفاد مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، باستبعاد المرشحة قمر عباس يوسف السامرائي، المرشحة عن "تحالف حرب تقدم" في محافظة بغداد.

وقال المصدر، إن "قرار الاستبعاد جاء بعد تدقيق أوراق الترشح"، مبينًا أن "القرار صدر وفقًا للسياقات القانونية المعتمدة، وتم تبليغ الكيان السياسي المعني رسميًا".

وأضاف أن "المرشحة المستبعدة بإمكانها الطعن بالقرار أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال المدة المحددة قانونًا".

وتُعد قمر السامرائي من الوجوه الجديدة في المشهد الانتخابي، وقد أعلنت ترشحها عبر مقطع مصوَّر نُشر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.