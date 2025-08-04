تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تنويها لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام".

وقالت القيادة في بيان "نسترعي انتباه سائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام" بأن طريق جسر الفاضلية ضمن منطقة جرف النصر سيتم افتتاحه ذهاباً واياباً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق ( 5 آب 2025 ) في الساعة السادسة صباحاً".

وأضافت ان "الطريق سيكون سالك امام حركة السير المرورية"، موضحة ان "هذا الطريق يختصر المسافة الى محافظة (كربلاء المقدسة)".