وزير الداخلية يكرم فريق مكافحة المخدرات بعد عملية نوعية خارج الحدود

كرّم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، فريق العمل الأمني من مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعد نجاحهم في تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية، أسفرت عن ضبط أكثر من مليون و350 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، ما يعادل نحو 215 كيلوغراماً من المواد السامة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن "عملية الإطاحة بأحد أخطر الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات تمثل إنجازاً أمنياً مهماً يعكس مستوى الاحتراف في أداء مديرية مكافحة المخدرات".

وأكد أن "وزارة الداخلية عازمة على إنهاء هذه السموم التي كانت السبب في إيذاء العديد من الأسر"، مشدداً على "ملاحقة تجار المخدرات والمروجين أينما كانوا، وتفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق المطلوبين لينالوا جزاءهم العادل".