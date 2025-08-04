وزارة الإعمار: جميع مشاريع البنى التحتية المنجزة خاضعة للصيانة والمتابعة المستمرة

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، أن صيانة المشاريع المنجزة مستمرة ضمن فقرات تعاقدية ملزمة، فيما أشارت إلى أن مشاريع الطرق تنفذ بأعلى المواصفات لزيادة الديمومة، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الإعمار ، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "جميع مشاريع البنى التحتية المنجزة ستكون خاضعة للمتابعة والصيانة، مبينا أن "العقود المبرمة مع الشركات المنفذة تتضمن فرض فقرات بشأن التشغيل والصيانة، وخاصة في مشاريع الماء والمجاري".

وأضاف الصفار أن "مشاريع الطرق الحالية التي تنجز، تنفذ وفق أعلى المواصفات وتُكسى بمادة الاسفلت المبلمر الذي يعطيها ديمومة أطول"، لافتا الى أن "الوزارة مستمرة في متابعة جميع أعمال المشاريع فيها، سواء في مراحل التنفيذ أو بعد الإنجاز، لتشخيص أي خلل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته وتصحيح الأخطاء".

كما شدد الصفار "على أهمية دور المواطن في الحفاظ على هذه المشاريع"، موضحاً ان "على المواطنين استخدام الماء بصورة صحيحة وعدم هدره، وأيضاً عدم رمي المخلفات في شبكات الصرف الصحي، والحفاظ على أغطية المنهولات، وعدم التجاوز على شبكات الماء وغيرها".

فيما دعا الصفار إلى "الالتزام في الاستخدام الصحيح للطرق، وأيضا الالتزام بالحمولات والإشارات المرورية، لضمان حماية سلامة الطرق وتقليل الحوادث".

كذلك، أوضح، أن "الوزارة تقوم بتسليم المشاريع التي أُنجزت إلى الجهات المستفيدة، سواء في العاصمة، والمتمثلة في أمانة بغداد، ومحافظة بغداد، وأيضاً المشاريع المنجزة في المحافظات، حيث تقع على عاتق تلك الجهات، المحافظة عليها واتباع الطرق القانونية في محاسبة المقصرين، لضمان ديمومتها وتحقيق الاستفادة منها بأعلى مستوى".